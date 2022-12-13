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Рада дозволила імпорт генераторів та Starlink без мит та ПДВ

Фото: Рада схвалила імпорт генераторів та Starlink без мит та ПДВ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти №8196/8197 про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram депутата ВР від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

За "енергетичні" закони проголосували 331 та 332 народні депутати відповідно. Серед головних нововведень законотворчих актів:

  1. На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізосіб. Норма діятиме до травня 2023 року.
  2. Громадянам дозволили зберігати паливо без ліцензії до 2000 к. с. Про великі обсяги треба буде повідомити за декларативним принципом податкову.
  3. Скасували технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита, ця ж норма зачепить і ввезення обладнання для відновлення енергії.

Раніше ми писали, що кабінет міністрів звільнив від імпортних мит та ПДВ комплектуючі для виробництва українських генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Також повідомлялося, що в середині листопада Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні 10 листопада набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

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StarlinkгенераторВерховна рада