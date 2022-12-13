Рада разрешила импорт генераторов и Starlink без пошлин и НДС

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты №8196/8197 о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, которые отменяют налоги на импорт генераторов и Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram депутата ВР от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

За "энергетические" законы проголосовали 331 и 332 народных депутата соответственно. Среди главных нововведений законотворческих актов:

Ранее мы писали, что кабинет министров освободил от импортных пошлин и НДС комплектующие для производства украинских генераторов и другого энергетического оборудования.

Также сообщалось, что в середине ноября Кабинет министров Украины принял постановление, упрощающее импорт генераторов и другого энергетического оборудования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине 10 ноября вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.

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