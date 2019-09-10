Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Коваленко

За такое решение проголосовали 369 парламентариев
Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Анны Коваленко. Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.
Так, соответствующий проект постановления №2091 поддержали 369 парламентариев.
"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Коваленко Анны Николаевны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ей депутатских полномочий", - говорится в тексте постановления.
Напомним, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность заместителя руководителя Офиса президента Анны Коваленко.
Отметим, Коваленко была командиром сотни на Майдане, с начала войны - волонтером и консультантом Министерства обороны Украины.
Как писало РБК-Украина ранее, Коваленко подчеркивала, что партия "Слуга народа" не планирует инициировать полный переход на контрактную армию. Она отмечала, что форма укомплектования украинской армии останется смешанной.