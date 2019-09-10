Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Коваленко

Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Анны Коваленко. Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, соответствующий проект постановления №2091 поддержали 369 парламентариев.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Коваленко Анны Николаевны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ей депутатских полномочий", - говорится в тексте постановления.

Напомним, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность заместителя руководителя Офиса президента Анны Коваленко.

Отметим, Коваленко была командиром сотни на Майдане, с начала войны - волонтером и консультантом Министерства обороны Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, Коваленко подчеркивала, что партия "Слуга народа" не планирует инициировать полный переход на контрактную армию. Она отмечала, что форма укомплектования украинской армии останется смешанной.