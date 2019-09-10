Рада достроково припинила повноваження нардепа Коваленко

Верховна рада України достроково припинила повноваження народного депутата Ганни Коваленко. Про це повідомив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідний проект постанови №2091 підтримали 369 парламентарів.

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Коваленко Анни Миколаївни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, 4 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду заступника керівника Офісу президента Ганни Коваленко.

Відзначимо, Коваленко була командиром сотні на Майдані, з початку війни - волонтером і консультантом Міністерства оборони України.

Як писало РБК-Україна раніше, Коваленко підкреслювала, що партія "Слуга народу" не планує ініціювати повний перехід на контрактну армію. Вона відзначала, що форма укомплектування української армії залишиться змішаною.