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Рада должна провести окончательные консультации и проголосовать за обновление ЦИК, - Геращенко

НовостиПолитика    09.07.2018 - 12:06
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Обновление ЦИК является чрезвычайно важным в контексте подготовки к очередным выборам

Руководители парламентских фракций должны провести консультации по обновлению Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я очень внимательно прослушала всех лидеров фракций. Мне кажется, что Верховная рада Украины, а именно руководители фракций, должны приложить усилия на сегодняшний день для того, чтобы провести окончательные консультации и все-таки выйти на положительное голосование по ЦИК. Это является чрезвычайно важным в контексте подготовки к очередным выборам. Ведь комиссия должна подготовиться к ним", - сообщила Геращенко.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) может быть решен на этой пленарной неделе.

В четверг Рада рассмотрит вопрос нацбезопасности и обороны Рада может поделиться опытом создания коммуникационной стратегии с парламентами стран ЕС
Теги публикации: Ирина Геращенко, Центральная избирательная комиссия, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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