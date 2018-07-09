Рада должна провести окончательные консультации и проголосовать за обновление ЦИК, - Геращенко

Обновление ЦИК является чрезвычайно важным в контексте подготовки к очередным выборам

Руководители парламентских фракций должны провести консультации по обновлению Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я очень внимательно прослушала всех лидеров фракций. Мне кажется, что Верховная рада Украины, а именно руководители фракций, должны приложить усилия на сегодняшний день для того, чтобы провести окончательные консультации и все-таки выйти на положительное голосование по ЦИК. Это является чрезвычайно важным в контексте подготовки к очередным выборам. Ведь комиссия должна подготовиться к ним", - сообщила Геращенко.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) может быть решен на этой пленарной неделе.