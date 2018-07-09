Рада має провести остаточні консультації та проголосувати за оновлення ЦВК, - Геращенко

Оновлення ЦВК є надзвичайно важливим у контексті підготовки до чергових виборів

Керівники парламентських фракцій мають провести консультації щодо оновлення Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я дуже уважно прослухала всіх лідерів фракцій. Мені здається, що Верховна рада України, а саме керівники фракцій, мають докласти зусиль на сьогоднішній день для того, щоб провести остаточні консультації і все-таки вийти на позитивне голосування щодо ЦВК. Це є надзвичайно важливим у контексті підготовки до чергових виборів. Адже комісія має підготуватись до них", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що питання оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) може бути вирішене на цьому пленарному тижні.