Социальные страницы
Курси валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада має провести остаточні консультації та проголосувати за оновлення ЦВК, - Геращенко

НовиниПолітика    09.07.2018 - 12:06
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Оновлення ЦВК є надзвичайно важливим у контексті підготовки до чергових виборів

Керівники парламентських фракцій мають провести консультації щодо оновлення Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я дуже уважно прослухала всіх лідерів фракцій. Мені здається, що Верховна рада України, а саме керівники фракцій, мають докласти зусиль на сьогоднішній день для того, щоб провести остаточні консультації і все-таки вийти на позитивне голосування щодо ЦВК. Це є надзвичайно важливим у контексті підготовки до чергових виборів. Адже комісія має підготуватись до них", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що питання оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) може бути вирішене на цьому пленарному тижні.

У четвер Рада розгляне питання нацбезпеки і оборони Рада може поділитись досвідом створення комунікаційної стратегії з парламентами країн ЄС
Теги публікації: Ірина Геращенко, Центральна виборча комісія, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся