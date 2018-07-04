Геращенко призвала ВР принять обращение к ПА ОБСЕ для освобождения политзаключенных

Сессия ПА ОБСЕ состоится в Берлине на следующей неделе

Верховная рада (ВР) Украины должна принять заявление к Парламентской ассамблее ОБСЕ относительно освобождения украинских заключенных Кремля. Об этом с парламентской трибуны заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает пресс-служба "Солидарности".

"Вчера стало известно, что жестко избили Павла Гриба, который три дня назад отметил свое 20 - летие в российской тюрьме. Станислава Клыха нашли в психбольнице. Более 50 дней голодает Олег Сенцов, его не показывают украинским консулам и миру. У нас есть все основания думать об ухудшении состояния его здоровья. Также есть тревожная информация об издевательствах над нашим крымчанином Владимиром Балухом", - сказала Геращенко.

Она напомнила, что на следующей неделе в Берлине состоится чрезвычайная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Хочу обратиться к сессионному залу с предложением, чтобы мы приняли заявление ВР к нашим партнерам, к коллегам по Парламентской ассамблее, чтобы они также поддержали призыв к Российской Федерации, тем более, что россияне будут на этой сессии, с требованием немедленно освободить пленников Кремля", - отметила Геращенко.

Она отметила, что обнародован список из 23 россиян, которых предлагается обменять на украинских заключенных, но ни одного ответа от РФ нет.

Напомним, 28 июня 2018 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об украинских политзаключенных и призвала РФ освободить заложников.