Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.77
Межбанк BID 30.75
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.77
Межбанк BID 30.75
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Геращенко призвала ВР принять обращение к ПА ОБСЕ для освобождения политзаключенных

НовостиПолитика    04.07.2018 - 12:03
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Сессия ПА ОБСЕ состоится в Берлине на следующей неделе

Верховная рада (ВР) Украины должна принять заявление к Парламентской ассамблее ОБСЕ относительно освобождения украинских заключенных Кремля. Об этом с парламентской трибуны заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает пресс-служба "Солидарности".

"Вчера стало известно, что жестко избили Павла Гриба, который три дня назад отметил свое 20 - летие в российской тюрьме. Станислава Клыха нашли в психбольнице. Более 50 дней голодает Олег Сенцов, его не показывают украинским консулам и миру. У нас есть все основания думать об ухудшении состояния его здоровья. Также есть тревожная информация об издевательствах над нашим крымчанином Владимиром Балухом", - сказала Геращенко.

Она напомнила, что на следующей неделе в Берлине состоится чрезвычайная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Хочу обратиться к сессионному залу с предложением, чтобы мы приняли заявление ВР к нашим партнерам, к коллегам по Парламентской ассамблее, чтобы они также поддержали призыв к Российской Федерации, тем более, что россияне будут на этой сессии, с требованием немедленно освободить пленников Кремля", - отметила Геращенко.

Она отметила, что обнародован список из 23 россиян, которых предлагается обменять на украинских заключенных, но ни одного ответа от РФ нет.

Напомним, 28 июня 2018 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об украинских политзаключенных и призвала РФ освободить заложников.

Украинца Гриба в РФ будут судить за "содействие в подготовке взрыва в Сочи" Геращенко: Москалькова должна извиниться перед Денисовой за "откровенно хамское поведение"
Теги публикации: Ирина Геращенко, ОБСЕ, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь