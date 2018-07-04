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Геращенко закликала ВР прийняти звернення до ПА ОБСЄ для звільнення політв'язнів

НовиниПолітика    04.07.2018 - 12:03
Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)
Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Сесія ПА ОБСЄ відбудеться у Берліні наступного тижня

Верховна рада (ВР) України має прийняти заяву до Парламентської асамблеї ОБСЄ щодо звільнення українських в’язнів Кремля. Про це з парламентської трибуни заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає прес-служба "Солідарності".

"Вчора стало відомо, що жорстко побили Павла Гриба, який три дні тому відзначив своє 20- річчя в російській тюрмі. Станіслава Клиха знайшли в психлікарні. Більше 50 днів голодує Олег Сенцов, його не показують українським консулам та світові. В нас є всі підстави думати про погіршення стану його здоров’я. Так само є тривожна інформація про знущання над нашим кримчанином Володимиром Балухом", - сказала Геращенко.

Вона нагадала, що наступного тижня в Берліні відбудеться надзвичайна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.

"Хочу звернутися до сесійної зали з пропозицією, щоб ми ухвалили заяву ВР до наших партнерів, до колег по Парламентській асамблеї, щоб вони також підтримали заклик до Російської Федерації, тим більше, що росіяни будуть на цій сесії, з вимогою негайно звільнити бранців Кремля", - відзначила Геращенко.

Вона зазначила, що оприлюднено список із 23 росіян, яких пропонується обміняти на українських в’язнів, але жодної відповіді від РФ немає.

Нагадаємо, 28 червня 2018 Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про українських політв'язнів та закликала РФ звільнити заручників.

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Теги публікації: Ірина Геращенко, ОБСЄ, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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