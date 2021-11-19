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Рада должна быть готова ввести ЧП из-за мигрантов, - Монастырский

Автор: Анастасия Рокитна

Парламент Украины должен быть готов ввести чрезвычайное положение из-за мигрантов. Пока такой нужды нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в Раде.

ЧП нужно быть готовым ввести в пограничных областях.

"В случае необходимости Верховной раде Украины нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в пограничных областях или в пограничных районах. Пока такой необходимости нет", - заявил Монастырский.

Какие области на границе с Беларусью

С этой страной граничат Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская области.

Напомним, Украина задействует тактику эшелонного прикрытия, позволят открывать огонь для защиты границы.

Кроме того, МВД не исключает переброски Россией мигрантов с белорусской границы в Украину.

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