Рада должна быть готова ввести ЧП из-за мигрантов, - Монастырский

Парламент Украины должен быть готов ввести чрезвычайное положение из-за мигрантов. Пока такой нужды нет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в Раде.
ЧП нужно быть готовым ввести в пограничных областях.
"В случае необходимости Верховной раде Украины нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в пограничных областях или в пограничных районах. Пока такой необходимости нет", - заявил Монастырский.
С этой страной граничат Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская области.