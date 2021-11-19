Рада має бути готова ввести НC через мігрантів, - Монастирський

Парламент України має бути готовим ввести надзвичайний стан через мігрантів. Поки що такої потреби немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в Раді.
НС потрібно бути готовим ввести в прикордонних областях.
"У разі неохідності Верховній раді України потрібно бути готовою розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях або в прикордонних районах. Наразі поки що такої потреби немає", - заявив Монастирський.
З цією країною межують Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська області.