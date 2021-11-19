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Рада має бути готова ввести НC через мігрантів, - Монастирський

Автор: Анастасія Рокитна

Парламент України має бути готовим ввести надзвичайний стан через мігрантів. Поки що такої потреби немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в Раді.

НС потрібно бути готовим ввести в прикордонних областях.

"У разі неохідності Верховній раді України потрібно бути готовою розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях або в прикордонних районах. Наразі поки що такої потреби немає", - заявив Монастирський.

Які області на кордоні з Білоруссю

З цією країною межують Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська області.

Нагадаємо, Україна задіє тактику ешелонного прикриття, дозволять відкривати вогонь для захисту кордону.

Крім того, МВС не виключає перекидання Росією мігрантів з білоруського кордону в Україну.

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