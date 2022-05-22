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Рада денонсувала угоду з Росією про уникнення подвійного оподаткування

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Україна, Неділя 22 травня 2022 15:06
Рада денонсувала угоду з Росією про уникнення подвійного оподаткування Фото: Рада денонсувала угоду з Росією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада денонсувала угоду між урядом України та урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків. Угода діяла за 1995 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 0146, ухвалений парламентом 22 травня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, прийняття закону обумовлено:

  • фактом військової агресії Російської Федерації;
  • фактом створення Російською Федерацією окупаційних адміністрацій на території Донецької та Луганської областей;
  • порушенням зі сторони Російської Федерації принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань (Статуту ООН, Хельсінкського заключного акту та інших документів Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року, Базових угод про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та інших).

Нагадаємо, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

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