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Рада з четвертої спроби змінила правила роботи кредитних спілок

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Україна, П'ятниця 14 липня 2023 12:35
Рада з четвертої спроби змінила правила роботи кредитних спілок Фото: Раді знадобилося 2,5 роки, щоб ухвалити закон про кредитні спілки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон "Про кредитні спілки". Документ розширює перелік послуг, які надаються спілками, удосконалює систему управління спілками, встановлює вимоги до структури капіталу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його інформацією, законопроект №5125 підтримали 258 депутатів.

"Розірвали зачароване коло: перша спроба прийняти - загорівся пульт для голосування (у березні 2021 року, - ред.), друга спроба - почалася повномасштабна війна, третя спроба - оголосили повітряну тривогу", - написав він.

Нове законодавство

Законом кредитним спілкам дозволяється надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг.

Документом підвищується рівень капіталізації та стресостійкості кредитних спілок для зміцнення надійності сектору та довіри до нього споживачів.

Запроваджується ризик-орієнтований підхід до нагляду, впроваджується система завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки.

За законом кандидатів на посади керівників кредитної спілки має погоджувати Національний банк України.

Крім того, НБУ надають право вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим нацрегулятором вимогам.

Нагадаємо, регулятором діяльності кредитних спілок в Україні є Національний банку. За даними НБУ, станом на 31 березня в країні діяло 157 кредитних спілок

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