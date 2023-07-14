Рада с четвертой попытки изменила правила работы кредитных союзов

Верховная рада приняла закон "О кредитных союзах". Документ расширяет перечень предоставляемых союзами услуг, совершенствует систему управления союзами, устанавливает требования к структуре капитала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его информации, законопроект №5125 поддержали 258 депутатов.

"Разорвали заколдованный круг: первая попытка принять - загорелся пульт для голосования (в марте 2021 года, - ред.), вторая попытка - началась полномасштабная война, третья попытка - объявили воздушную тревогу", - написал он.

Новое законодательство

Закон кредитным союзам позволяет предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг.

Документ повышает уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей.

Вводится риск-ориентированный подход к надзору, внедряется система преждевременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза.

По закону кандидатов на должности руководителей кредитного союза должен согласовывать Национальный банк Украины.

Кроме того, НБУ предоставляют право требовать замены любого из руководителей, главного риск-менеджера и главного комплайнс-менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита, если их профессиональная пригодность и/или деловая репутация не отвечают установленным нацрегулятором требованиям.

Напомним, регулятором деятельности кредитных союзов в Украине является Национальный банк. По данным НБУ, по состоянию на 31 марта в стране действовало 157 кредитных союзов.