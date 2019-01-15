Рада в четверг рассмотрит закон о рынке электроэнергии

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Также на четверг запланированы вопросы аграрной политики и информатизации

Верховная рада Украины в четверг, 17 января, должна рассмотреть закон о рынке электроэнергии, евроинтеграционные проекты из блока аграрной политики, а также проекты по информатизации. Об этом на согласительном совете сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что на четверг предлагается блок по вопросам аграрной политики, которые не смогли проголосовать на предыдущей пленарной неделе. Он также подчеркнул, что эти законы необходимы для выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Также предлагается блок вопросов информатизации. Я обращаюсь ко всем народным депутатам изучить этот блок вопросов. И заключительный блок на четверг - это блок по вопросам топливно-энергетического комплекса. Тоже вопросы проработаны. Первый из них о рынке электроэнергии, и я надеюсь, что этот блок мы тоже сможем слаженно пройти", - добавил Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада во вторник рассмотрит закон об усыновителях и изменения в Уголовный кодекс.