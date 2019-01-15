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Рада в четвер розгляне закон про ринок електроенергії

Новини » Політика    15.01.2019 - 11:26
Рада в четвер розгляне закон про ринок електроенергії
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Також на четвер заплановано питання аграрної політики та інформатизації

Верховна рада України у четвер, 17 січня, має розглянути закон про ринок електроенергії, євроінтеграційні проекти з блоку аграрної політики, а також проекти з інформатизації. Про це на погоджувальній раді повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що на четвер пропонується блок з питань аграрної політики, які не змогли проголосувати на попередньому пленарному тижні. Він також підкреслив, що ці закони необхідні для виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

"Також пропонується блок питань інформатизації. Я звертаюся до всіх народних депутатів вивчити цей блок питань. І заключний блок на четвер - це блок з питань паливно-енергетичного комплексу. Теж питання опрацьовані. Перше з них про ринок електроенергії, і я сподіваюся, що цей блок ми теж зможемо злагоджено пройти", - додав Парубій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада у вівторок розгляне закон про усиновлювачів і зміни до Кримінального кодексу.

 

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Новини України Андрій ПарубійрынокВерховна РадаЕлектроенергія
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