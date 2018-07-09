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Рада у четвер може розглянути законопроект щодо ДБР

НовиниПолітика    09.07.2018 - 16:01
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парламент може почати розгляд законопроекту щодо ДБР у другому читанні об 11:00 у четвер

У четвер, 12 липня, народні депутати можуть  завершити створення Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це під час брифінгу у Верховній раді повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, питання ДБР можуть винести до сесійної зали під час ранкового засідання 12-го липня.

"Я розраховую і сподіваюся, що ми в четвер зможемо вийти на закон у другому читанні про ДБР", - заявив Парубій.

Крім того, під час погоджувальної ради він зазначив, що розгляд питання може відбутись близько  11:00.

"Я пригадую тих три законопроекти щодо ДБР, коли ми витратили півдня і не прийняли жодного рішення. Для того, щоб робота була ефективна, ми між 11-ю та 12-ю перенесемо закон про ДБР. Якщо будуть голоси, ввійдемо у нього і будемо намагатися вийти на прийняття рішення. Бо справді, на півтора місяця зупиняти процес формування ДБР - це не по-державницькому, це неправильно", - додав він.

Нагадаємо, після запуску роботи Державного бюро розслідувань (ДБР) органам прокуратури в Україні залишиться функція нагляду за слідством, зазначив директор ДБР Роман Труба.

Комітет має надати рішення щодо законопроектів з депутатської недоторканості 11 липня Парубій виключив вихід фракції БПП з коаліції
Теги публікації: Андрій Парубій, Верховна Рада, Госбюро расследований  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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