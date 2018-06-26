С началом запуска ГБР прокуратура будет выполнять функцию надзора за следствием, - Труба

Функция осуществления досудебного следствия передан другим правоохранительным органам

После запуска работы Государственного бюро расследований (ГБР) органам прокуратуры в Украине останется функция надзора за следствием. Об этом сказал директор Бюро Роман Труба в эфире "Громадського".

"Создание Бюро - это завершающий этап формирования правоохранительной системы. Вся правоохранительная система приведена под нормы и международные стандарты. Это означает, что за органами прокуратуры остается только функция надзора за следствием", - сказал Труба.

Также добавил, что функция осуществления досудебного следствия передан другим правоохранительным органам - Нацполиции, СБУ, Фискальной службе, НАБУ и ГБР. Директор Бюро отметил, что оно на этапе завершения процесса создания.

"Генеральная прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство и поддерживать обвинение по делам, которые расследуют правоохранительные органы", - добавил Труба.

Напомним, директор ГБР Роман Труба отметил, что Бюро будет заниматься расследованием коррупционных дел, при этом не пересекаясь в полномочиях с Национальным антикоррупционным бюро Украины.