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Рада в четверг может рассмотреть закон об импичменте, - Герус

Новости » Политика    29.08.2019 - 11:01
Рада в четверг может рассмотреть закон об импичменте, - Герус
Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Геруса, парламент будет работать до 6-7 вечера

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Верховная рада 9 созыва может рассмотреть законопроект об импичменте президента в четверг, 29 августа. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что сегодня Рада будет работать до 6-7 вечера.

"Возможно будем голосовать закон об импичменте, то, что я знаю, сегодня будет о снятии депутатской неприкосновенности... Я думаю, по плану работа до 6-7 вечера. Я не думаю, что сегодня будет до 3 ночи (работа, - ред.) . А если придется, то будем работать, какие проблемы?" - сказал Герус.

Напомним, народный депутат нового созыва от "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что сегодня, 29 августа, в Верховную раду планируют внести до 80 важных законопроектов. Он подчеркнул, что сегодня депутаты не будут рассматривать законопроекты, их будут вносить.

"Сегодня мы не рассматриваем как такие законопроекты. Мы будем только вносить. Все, что мы внесем, они будут важные. Их будет 70-80. Основные - это вопросы, связанные с импичментом, внесением изменений в Конституцию Украины, кнопкодавством и ряд экономических и антикоррупционных законов. Для их принятия регламент отводит нардепам от 10 дней до месяца", - заявил он.

Как писало РБК-Украина, избранный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук вчера заявил, что на заседании Верховной рады нардепы должны рассмотреть от 30 до 100 законопроектов.

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