Рада в четверг может рассмотреть 7 законопроектов о статусе военнопленного

Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Рассмотрение законопроектов может состояться 17 января

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала вынести на рассмотрение сессии в четверг, 17 января, 7 законопроектов о статусе военнопленного, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу попросить парламент, чтобы в четверг один из ключевых блоков, которые бы мы поставили на голосование - это рассмотрение 7 законопроектов о статусе военнопленного. Ведь действительно, наши моряки об этом заявили, но законопроекта у нас нет. Половина этих законопроектов рассмотрены профильным комитетом Немыри (комитет по правам человека, - ред.). Призываю комитет по вопросам нацбезопасности сделать это в среду, а в четверг блок поставить (на рассмотрение, - ред.)", - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что сегодня политзаключенными Кремля являются около 100 украинцев.

"Я очень благодарна всем украинцам, которые накануне праздников поддержали инициативу написать письма политзаключенным Кремля. Мы действительно имеем сегодня около 100 украинцев, в том числе и моряков, захваченных Кремлем. Мы писали много писем и получили ответы от Олега Сенцова в том числе, от Николая Карпюка и других политзаключенных. Все они благодарят парламент в том числе за поддержку их семей", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 15 января, Лефортовский суд Москвы (Российская Федерация) в закрытом режиме проводит заседание по продлению ареста военнопленным украинским морякам.

Отметим, ранее адвокат Илья Новиков заявлял, что суд по делу незаконно арестованных в России украинских моряков начнется не ранее, чем через год.