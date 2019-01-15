Рада у четвер може розглянути 7 законопроектів про статус військовополоненого

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Розгляд законопроектів може відбутися 17 січня

Перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко закликала поставити на розгляд сесії у четвер, 17 січня, 7 законопроектів про статус військовополоненого, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу попросити парламент, щоб у четвер один з ключових блоків, які б ми поставили на голосування - це розгляд 7-ми законопроектів про статус військовополоненого. Адже дійсно, наші моряки про це заявили, але законопроекту у нас немає. Половина цих законопроектів розглянуті профільним комітетом Немирі (комітет з прав людини, - ред.). Закликаю комітет з питань нацбезпеки зробити це в середу, а в четвер блок поставити (на розгляд, - ред.)", - заявила Геращенко.

Вона наголосила, що сьогодні політв’язнями Кремля є близько 100 українців.

"Я дуже дякую всім українцям, які напередодні свят підтримали ініціативу написати листів політв’язням Кремля. Ми дійсно маємо сьогодні близько 100 українців, в тому числі і моряків, захоплених Кремлем. Ми писали багато листів і отримали відповіді - від Олега Сенцова в тому числі, від Миколи Карпюка, від інших політв’язнів. Всі вони дякують парламенту в тому числі за підтримку їх родин", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 січня, Лефортовський суд Москви (Російська Федерація) в закритому режимі проводить засідання щодо продовження арешту військовополоненим українським морякам.

Зазначимо, раніше адвокат Ілля Новіков заявляв, що суд у справі незаконно заарештованих в Росії українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік.