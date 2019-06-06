Рада в четверг рассмотрела менее 3% правок в избирательный кодекс

Верховная рада Украины в четверг, 6 июня, рассмотрела менее 3% правок ко второму чтению нового избирательного кодекса. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы рассмотрели 134 правки, а всего их в документе 4568.

"Продолжим рассмотрение с правки 135", - отметил спикер Рады.

Напомним, замглавы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец заявил, что в зале Верховной рады есть около 240 голосов за принятие нового избирательного кодекса.

Как писало РБК-Украина ранее, глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов правового комитета ВР Александр Черненко заявил, что перед финальным голосованием за проект нового избирательного кодекса в Раде будут инициировать пакетное голосование за часть основных поправок.

Подчеркнем, глава ВР Андрей Парубий отметил, что избирательный кодекс по открытым спискам может быть принят 4 или 11 июля перед внеочередными выборами в парламент.

Парламент сегодня, 6 июня, перешла к рассмотрению нового избирательного кодекса во втором чтении. Ко второму чтению в документ было подано 4,5 тысячи правок.