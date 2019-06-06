Рада в четвер розглянула менше 3% правок до виборчого кодексу

Верховна рада України в четвер, 6 червня, розглянула менше 3% правок до другого читання нового виборчого кодексу. Про це повідомив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи розглянули 134 правки, а всього їх у документі 4568.

"Продовжимо розгляд з правки 135", - зазначив спікер Ради.

Нагадаємо, заступник голови комітету з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець заявив, що в залі Верховної ради є близько 240 голосів за прийняття нового виборчого кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, глава підкомітету з питань виборів та референдумів правового комітету ВР Олександр Черненко заявив, що перед фінальним голосуванням за проект нового виборчого кодексу в Раді ініціюватимуть пакетне голосування за частину основних поправок.

Підкреслимо, глава ВР Андрій Парубій зазначив, що виборчий кодекс за відкритими списками може бути прийнятий 4 або 11 липня перед позачерговими виборами до парламенту.

Парламент сьогодні, 6 червня, перейшов до розгляду нового виборчого кодексу в другому читанні. До другого читання у документ було подано 4,5 тисячі правок.