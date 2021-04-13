Рада в четвер може схвалити розмитнення "євроблях" по-новому і знизити штрафи

Верховна рада вже у четвер, 15 квітня, може схвалити розмитнення "євроблях" за новою процедурою і знизити штрафи. Це відбудеться на позачерговому пленарному засіданні.

"Також вірогідно, що ми розглянемо у другому читанні пакет законопроектів, які стосуються євроблях. Мова про два законопроекти, які фактично унормовують, яким чином можна легалізувати і сплатити відповідні суми та штрафи за авто на європейських номерах, які були ввезені до кінця минулого року", - сказала парламентар.

За її словами, мова йде про десятки тисяч автівок.

"Люди зможуть сплатити штраф 8,5 тисячі гривень і також додаткові мито і податки, але у будь-якому випадку ця сума не буде більшою, ніж тисяча євро, що значно менше, ніж за діючим законодавством. Але це буде останній такий варіант вирішення питання євроблях, і надалі будемо вже розробляти законопроекти, які будуть уже поступово протягом кількох років зменшувати ввізне мито на іноземні автівки", - підкреслила нардеп.