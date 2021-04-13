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Рада в четвер може схвалити розмитнення "євроблях" по-новому і знизити штрафи

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 17:49
Рада в четвер може схвалити розмитнення "євроблях" по-новому і знизити штрафи Фото: розмитнення "евроблях" Рада може спростити вже в четвер (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада вже у четвер, 15 квітня, може схвалити розмитнення "євроблях" за новою процедурою і знизити штрафи. Це відбудеться на позачерговому пленарному засіданні.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Також вірогідно, що ми розглянемо у другому читанні пакет законопроектів, які стосуються євроблях. Мова про два законопроекти, які фактично унормовують, яким чином можна легалізувати і сплатити відповідні суми та штрафи за авто на європейських номерах, які були ввезені до кінця минулого року", - сказала парламентар.

За її словами, мова йде про десятки тисяч автівок.

"Люди зможуть сплатити штраф 8,5 тисячі гривень і також додаткові мито і податки, але у будь-якому випадку ця сума не буде більшою, ніж тисяча євро, що значно менше, ніж за діючим законодавством. Але це буде останній такий варіант вирішення питання євроблях, і надалі будемо вже розробляти законопроекти, які будуть уже поступово протягом кількох років зменшувати ввізне мито на іноземні автівки", - підкреслила нардеп.

Нагадаємо, раніше комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній раді прийняти відповідні законопроекти №№4643д-4644д у другому читанні.

Так, парламент прийняв відповідні законопроекти в першому читанні в кінці лютого.

РБК-Україна також писало про те, як швидко порахувати вартість розмитнення авто за простою формулою.

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