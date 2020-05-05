Рада не будет рассматривать закон о банках 7 мая

Закон о банках не будут рассматривать на внеочередном заседании Верховной рады в этот четверг. Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

По словам собеседника агентства, законопроект о банковской деятельности будет рассматриваться на внеочередном заседании только в следующий вторник.

"Уже точно решили, что внеочередное заседание состоится на этой неделе в четверг, 7 мая. Оппозиция собрала более 150 подписей", - сообщил источник.

Так, в повестке дня на 7 мая пока два вопроса, под которые были собраны подписи. В частности, нардепы рассмотрят законопроект №3376 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" (об определении размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней)". Также на рассмотрение планируется вынести проект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19".

Напомним, ранее ВР одобрила специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда. Спецпроцедуру поддержали 255 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, глава фракции СН Давид Арахамия не исключал, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.