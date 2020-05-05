Рада не розглядатиме закон про банки 7 травня

Закон про банки не розглядатимуть на позачерговому засіданні Верховної ради цього четверга. Про це РБК-Україна повідомило джерело у керівництві фракції "Слуга народу".

За словами співрозмовника агентства, законопроект про банківську діяльність буде розглядатись на позачерговому засіданні лише у наступний вівторок.

"Вже точно вирішили, що позачергове засідання відбудеться цього тижня у четвер, 7 травня. Опозиція зібрала понад 150 підписів", - повідомило джерело.

Так, у порядку денному на 7 травня наразі два питання, під які були зібрані підписи. Зокрема, нардепи розглянуть законопроект №3376 про внесення змін до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб)". Також на розгляд планується винести проект №3380 "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19".

Нагадаємо, раніше ВР схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Спецпроцедуру підтримали 255 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, голова фракції СН Давид Арахамія не виключав, що прийняття закону про банки може відбутися 5-6 травня.