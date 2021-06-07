Рада не будет оттягивать голосование за закон Зеленского об олигархах, - Стефанчук

Верховная рада не будет оттягивать голосование за законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах. Этот закон направлен, в том числе и против окружения олигархов.

"Голосование за этот законопроект не будут оттягивать, ведь важно, чтобы предложенный механизм санкций изменил реалии украинской политики. Если законопроект одобрят, он начнет работать через полгода после того, как вступит в силу и будет действовать в течение 10 лет", - указано в сообщении.

Далее нардепы перейдут к следующим четко прописанным шагам.

"Далее планируем перейти к следующим шагам, которые уже четко прописаны нами. Это антитрастовое законодательство, это вопрос повышения ответственности за непредставление декларации и прочее", - сказал первый вице-спикер ВР.