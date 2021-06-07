Рада не буде відтягувати голосування за закон Зеленського про олігархів, - Стефанчук

Верховна рада не буде відтягувати голосування за законопроект президента Володимира Зеленського про олігархів. Цей закон спрямований, у тому числі й проти оточення олігархів.
Про це повідомляє прес-служба Ради.
"Голосування за цей законопроєкт не відтягуватимуть, адже важливо, щоб запропонований механізм санкцій змінив реалії української політики. Якщо законопроект схвалять, він почне працювати через пів року після того, як набере чинності, і діятиме впродовж 10 років", - вказано у повідомленні.
Далі нардепи перейдуть до наступних чітко прописаних кроків.
"Далі плануємо перейти до наступних кроків, які вже чітко прописані нами. Це антитрастове законодавство, це питання підвищення відповідальності за неподання декларації тощо", - сказав перший віце-спікер ВР.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що якщо у парламенті саботуватимуть закон про олігархів, то питання про їх статус винесуть на всеукраїнських референдум. Це є важливим питанням для українців.
Як писало РБК-Україна, у Раді анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.