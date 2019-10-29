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Рада будет голосовать за законопроект о ликвидации "площадок Яценко" на следующей неделе

Новости » Политика    29.10.2019 - 16:26
Рада будет голосовать за законопроект о ликвидации "площадок Яценко" на следующей неделе
Фото: Алексей Ковалев (facebook.com sluganarodu.kovalov.186)

По словам Алексея Ковалева, на следующей неделе будет полностью подготовлен проект закона

Верховная рада Украины будет голосовать за законопроект о ликвидации "площадок Яценко" на следующей неделе. Об этом заявил глава подкомитета комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Ковалев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на следующей неделе будет полностью подготовлен проект закона.

"Для того, чтобы ликвидировать все площадки нам надо еще пару дней для того, чтобы получить предложения людей. У нас три-четыре дня и на следующей неделе у нас уже будет полностью проект и мы за него проголосуем", - сообщил Ковалев.

Так, на комитете обсуждалось, что законопроекты по ликвидации "площадок Яценко" также будет темой заседания финансового комитета в среду, 30 октября.

"Поэтому пожалуйста предоставляйте предложения. И на следующей рабочей группе уже будет конкретный законопроект, который выйдет в зал. Все площадки будут ликвидированы, все будет хорошо, всем спасибо", - добавил он.

По его словам, на следующей неделе в Раду будет внесен доработанная версия законопроекта №2047.

"Концепция нашей рабочей группы уже понятна. Мы справляемся с площадками по недвижимости, вносим изменения в Prozorro и в другие - Сетам, АРМА и так далее. Я вижу, что на следующей неделе мы должны еще раз собраться. У нас уже будет один законопроект с Дубинським. И в принципе, я думаю, что на следующей неделе мы выйдем на финальную стадию с конкретной концепцией законопроекта 2047-Д, который будет зарегистрирован в Верховной раде", - добавил он.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроекты о ликвидации "площадок Яценко" будут проголосованы без заключения комитета финансового комитета, членов которого заподозрили во взятках и зобов'связали пройти детектор лжи.

Отметим, речь идет о законопроектах о внесении изменений в Налоговый кодекс для ликвидации схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке об'объектов недвижимости.

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