Рада голосуватиме за законопроект про ліквідацію "майданчиків Яценко" наступного тижня

Фото: Олексій Ковальов (facebook.com sluganarodu.kovalov.186)

За словами Олексія Ковальова, наступного тижня буде повністю підготовлен проект закону

Верховна рада України голосуватиме за законопроект про ліквідацію "майданчиків Яценко" наступного тижня. Про це заявив голова підкомітету комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Ковальов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наступного тижня буде повністю підготовлен проект закону.

"Для того, щоб ліквідувати всі площадки нам треба ще пару днів для того, щоб отримати пропозиції людей. У нас три-чотири дні і наступного тижня у нас уже буде повністю проект і ми за нього проголосуємо", - повідомив Ковальов.

Так, на комітеті обговорювалось, що законопроекти з ліквідації "майданчиків Яценко" також буде темою засідання фінансового комітету у середу, 30 жовтня.

"Тому будь-ласка надавайте пропозиції. І на наступній робочій групі вже буде конкретний законопроект, який вийде в зал. Всі майданчики будуть ліквідовані, все буде добре, всім дякую", - додав він.

За його словами, наступного тижня в Раду буде внесено доопрацьовану версію законопроекту №2047.

"Концепція нашої робочої групи вже зрозуміла. Ми справляємось з майданчиками по нерухомості, вносимо зміни до Prozorro і до інших - Сетам, АРМА і так далі. Я бачу, що на наступному тижні ми повинні ще раз зібратися. У нас уже буде один законопроект з Дубінським. І в принципі, я думаю, що на наступному тижні ми вийдемо на фінальну стадію з конкретною концепцією законопроекту 2047-Д, який буде зареєстрований у Верховній раді", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроекти про ліквідацію "майданчиків Яценко" будуть проголосовані без висновку комітету фінансового комітету, членів якого запідозрили у хабарах і зобов'язали пройти детектор брехні.

Зазначимо, мова йде про законопроекти про внесення змін в Податковий кодекс для ліквідації схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості.