Рада будет голосовать за отставку Яременко с должности главы комитета в конце недели

Верховная рада проголосует за отставку народного депутата Богдана Яременко с должности главы парламентского комитета по вопросам внешней политики в пятницу. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет об отставке Яременко именно с должности председателя комитета. Решение по нардепу вынесут в Раду ориентировочно 15 ноября.

"На этой неделе. Если требуется голосование в зале, мы должны это голосование в зал вынести. Я думаю, что это будет в пятницу", - подтвердил Арахамия.

По его словам, на должность председателя комитета внешней политики претендует уже пять человек.

"Помню, что среди них Лиза Ясько, господин Юраш... 5 людей", - добавил Арахамия.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" приняли решение выбрать другого председателя комитета по вопросам внешней политики вместо Богдана Яременко.

Сам Яременко еще 1 ноября сообщил, что написал заявление об отставке. Яременко заявил, Что передаст заявление спикеру парламента лишь после того, как его отставку примет фракция "Слуга народа".

Народный депутат оказался в центре скандала, когда во время заседания в Верховной Раде он занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.