Рада голосуватиме за відставку Яременка з посади голови комітету наприкінці тижня

Верховна рада проголосує за відставку народного депутата Богдана Яременка з посади голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики у п'ятницю. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про відставку Яременка саме з посади голови комітету. Рішення по нардепу винесуть до Ради орієнтовно 15 листопада.

"На цьому тижні. Якщо потрібне голосування в залі, ми повинні це голосування в зал винести. Я думаю, що це буде в пятницю", - підтвердив Арахамія.

За його словами, на посаду голови комітету зовнішньої політики претендує вже п'ять осіб.

"Памятаю, що серед них Ліза Ясько, пан Юраш... 5 людей", - додав Арахамія.

Нагадаємо, на засіданні фракції "Слуга народу" прийняли рішення обрати іншого голову комітету з питань зовнішньої політики замість Богдана Яременка.

Сам Яременко ще 1 листопада повідомив, що написав заяву про відставку. Яременко заявив, Що передасть заяву спікеру парламенту лише після того, як його відставку прийме фракція "Слуга народу".

Народний депутат опинився у центрі скандалу, коли під час засідання у Верховній Раді він займався листуванням з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Це зафіксували та оприлюднили журналісти.