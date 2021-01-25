Рада будет бороться с кнопкодавами. Разумков объяснил как

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент будет бороться с кнопкодавством. Он рассказал о нескольких механизмах борьбы.

Об этом глава ВР сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Некоторые вещи мы сделали на уровне техническом. Все свободные места, которыми кто-то пытался пользоваться, отключены в зале ВР. На сегодня прорабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места. После того, как будет запущена новая система "Рада"... это фактически на 100% снимет возможность кнопкодавства", - заверил Разумков.

Кроме того, в сессионном зале установят видеокамеры.

"Параллельно с этим мы установим камеры в зале ВР... Это позволит правоохранительным органам оперативно реагировать на те вещи, которые были в зале, кто проголосовал, с какого места", - сказал глава Рады.

Разумков отметил, что обсуждаются изменения в регламент Верховной рады, которые позволили бы отстранять кнопкодавов от участия в заседаниях ВР.

"Параллельно с этим обсуждаются изменения в законодательство... по поводу дисциплинарного наказания нардепов. Не в пределах Уголовного кодекса, а в пределах возможностей, которые есть у Верховной рады", - добавил он.

Кроме того, замглавы финкомитета Ярослав Железняк в своем Telegram-канале уточнил, что в зале установят дополнительные четыре камеры. При этом собственником видео из зала становится Рада, а не Управление госохраны.

Также он отметил, что отстранять кнопкодавов от участия в заседаниях ВР планируют на несколько недель.

Напомним, ранее Разумков выразил надежду, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий за неперсональное голосование с учетом рекомендаций КСУ.

Как писало РБК-Украина, глава Рады заявлял, что до 15 января должны быть поданы предложения по усилению ответственности за кнопкодавство в виде увеличения уголовной ответственности и штрафов.