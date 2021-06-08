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Рада в ближайшее время рассмотрит закон о реформе КСУ, - Разумков

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент в ближайшее время может рассмотреть законопроект о реформе Конституционного суда Украины. Речь идет о проекте №4533.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Разумков провел встречу с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Они обсудили вопросы судебной реформы, совершенствование антикоррупционного законодательства, а также законодательное урегулирование деятельности КСУ.

"В ближайшее время в Верховной раде может быть рассмотрен законопроект о конституционной процедуре, который уже получил заключение Венецианской комиссии", - сказано в сообщении.

Кроме того, по словам Разумкова, вскоре парламент может рассмотреть законопроекты о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

"Эти законопроекты проходят завершающую подготовку в комитетах. Чрезвычайно важно рассмотреть их синхронно", - сказал он.

Спикер ВР добавил, что к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект по урегулированию деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, в середине апреля Рада приняла за основу доработанный законопроект №4533 о реформе Конституционного суда Украины. В документе сохранен существующий порядок принятия решений КСУ.

Как писало РБК-Украина, ранее первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук выразил надежду, что Рада может принять закон о реформе КСУ до конца текущей сессии.

Подчеркнем, Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о конституционной процедуре. Комиссия дала положительную оценку положений законопроекта и высказала свои предложения по его доработке.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныВерховная РадаДмитрий Разумков