Рада в ближайшее время рассмотрит закон о реформе КСУ, - Разумков

Разумков провел встречу с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Они обсудили вопросы судебной реформы, совершенствование антикоррупционного законодательства, а также законодательное урегулирование деятельности КСУ.

"В ближайшее время в Верховной раде может быть рассмотрен законопроект о конституционной процедуре, который уже получил заключение Венецианской комиссии", - сказано в сообщении.

Кроме того, по словам Разумкова, вскоре парламент может рассмотреть законопроекты о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

"Эти законопроекты проходят завершающую подготовку в комитетах. Чрезвычайно важно рассмотреть их синхронно", - сказал он.

Спикер ВР добавил, что к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект по урегулированию деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.