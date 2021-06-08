Рада найближчим часом розгляне закон про реформу КСУ, - Разумков

Разумков провів зустріч з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Вони обговорили питання щодо судової реформи, вдосконалення антикорупційного законодавства, а також законодавчого врегулювання діяльності КСУ.

"Найближчим часом у Верховній раді може бути розглянутий законопроект про конституційну процедуру, який вже отримав висновок Венеціанської комісії", - сказано у повідомленні.

Крім того, за словами Разумкова, незабаром парламент може розглянути законопроекти щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Ці законопроекти проходять завершальну підготовку в комітетах. Надзвичайно важливо розглянути їх синхронно", - сказав він.

Спікер ВР додав, що до розгляду в другому читанні готується законопроект щодо врегулювання діяльності Національного антикорупційного бюро України.