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Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити гуманітарну ситуацію в Україні

Фото: Рада безпеки ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада безпеки ООН збереться сьогодні, 31 жовтня, щоб обговорити гуманітарну ситуацію в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що ініціаторами засідання стали Еквадор та Франція, які перед цим консультувалися з українською делегацією.

За інформацією секретаріату Ради безпеки, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програму ООН з довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Розпочнеться засідання Ради Безпеки о 16:00 за київським часом після короткого обговорення ситуації у Сомалі.

Україна запропонувала реформу ООН

Президент України Володимир Зеленськийвиступив 19 вересня на Генасамблеї ООН. Він розкритикував міжнародну організацію за те, що Росія продовжує бути при владі, незважаючи на загарбницьку війну, яку вона розв'язала проти України. Він також закликав виключити Росію із Ради безпеки ООН.

Також Австралія підтримала вимогу Зеленського щодо позбавлення Росії права вето в Раді Безпеки ООН та закликала до подальших реформ керівного органу.

Крім того, раніше повідомлялося, що в ООН дали експрес-оцінку підриву Каховської ГЕС. В організації заявили, що це катастрофа, яка виходить за межі України.

 

 

 

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