Совбез ООН соберется, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине

Сообщается, что инициаторами заседания стали Эквадор и Франция, которые перед этим консультировались с украинской делегацией.

По информации секретариата Совбеза, ожидается, что представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам расскажет о потребностях украинцев в зимний период, а также об опубликованной недавно Программой ООН по окружающей среде оценке экологических последствий подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.

Начнется заседание Совета Безопасности в 16:00 по киевскому времени после короткого обсуждения ситуации в Сомали.

Украина предложила реформу ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 сентября на Генассамблее ООН. Он раскритиковал международную организацию за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну, которую она развязала против Украины. Он также призвал исключить Россию из Совбеза ООН.

Также Австралия поддержала требование Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН и призвала к дальнейшим реформам руководящего органа.

Кроме того, ранее сообщалось, что в ООН дали экспресс-оценку подрыва Каховской ГЭС. В организации заявили, что это катастрофа, выходящая за пределы Украины.