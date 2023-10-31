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Совбез ООН соберется, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине

Фото: Совбез ООН обсудит гуманитарную ситуацию в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет Безопасности ООН соберется сегодня, 31 октября, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что инициаторами заседания стали Эквадор и Франция, которые перед этим консультировались с украинской делегацией.

По информации секретариата Совбеза, ожидается, что представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам расскажет о потребностях украинцев в зимний период, а также об опубликованной недавно Программой ООН по окружающей среде оценке экологических последствий подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.

Начнется заседание Совета Безопасности в 16:00 по киевскому времени после короткого обсуждения ситуации в Сомали.

Украина предложила реформу ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 сентября на Генассамблее ООН. Он раскритиковал международную организацию за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну, которую она развязала против Украины. Он также призвал исключить Россию из Совбеза ООН.

Также Австралия поддержала требование Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН и призвала к дальнейшим реформам руководящего органа.

Кроме того, ранее сообщалось, что в ООН дали экспресс-оценку подрыва Каховской ГЭС. В организации заявили, что это катастрофа, выходящая за пределы Украины.

 

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