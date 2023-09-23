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Австралія підтримала обмеження права вето Росії та закликала до реформи Радбезу ООН

Субота 23 вересня 2023 16:24
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Австралія підтримала обмеження права вето Росії та закликала до реформи Радбезу ООН Фото: міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг (flickr.com/asialink-australia)
Автор: Валерія Поліщук

Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського про позбавлення Росії права вето в Раді Безпеки ООН і закликала до подальших реформ керівного органу.

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми повинні вимагати від постійних членів більше, включно з обмеженнями на використання права вето. Росія знущається над ООН щодня, коли продовжує своє незаконне й аморальне вторгнення в Україну", - заявила вона.

За словами глави МЗС Австралії, Радбез має забезпечити ширше представництво постійних і непостійних членів для Африки, Латинської Америки та Азії, включно з постійними місцями для Індії та Японії.

Вонг додала, що Австралія претендує на місце в Раді Безпеки на 2029-2030 роки.

Вона зазначила, що напруженість у Південно-Китайському морі та тривале розроблення Північною Кореєю ядерної зброї відносяться до питань, які спричиняють "найскладніші обставини за останні десятиліття", і потребують більшої прихильності запобіганню конфліктам.

"Одним словом, військова міць зростає, а заходи щодо стримування військових конфліктів - ні, і конкретних механізмів їх запобігання практично не існує", - сказала міністр.

Що пропонує Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив 19 вересня на Генасамблеї ООН. Він розкритикував міжнародну організацію за те, що Росія продовжує бути при владі, попри загарбницьку війну, яку вона розв'язала проти України.

Зеленський закликав виключити Росію із Ради безпеки ООН.

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