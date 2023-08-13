ua en ru
Нд, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада безпеки ООН тимчасово зняла в КНДР частину санкцій: подробиці

Новость на русском →
Неділя 13 серпня 2023 07:45
Рада безпеки ООН тимчасово зняла в КНДР частину санкцій: подробиці Фото: ООН тимчасово зняв окремі санкції з КНДР (voakorea.com)
Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН схвалила винятки із санкцій для Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які дозволяють імпорт у країну наметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Раніше, 20 липня, комітет ООН з нагляду за санкціями схвалив тимчасове зняття заборони на ввезення п'яти "багатоцільових" наметів у КНДР для надання гуманітарної допомоги цивільному населенню. Таким чином, ООН хоче допомогти Північній Кореї впоратися із посухою та іншими надзвичайними ситуаціями.

За словами представників комітету, звільнення від санкцій діятиме протягом дев'яти місяців. Але залишається незрозумілим, коли товари будуть доставлені до КНДР, оскільки Пхеньян досі має дуже суворий прикордонний контроль через пандемію COVID-19.

Співпраця КНДР та РФ

КНДР відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам "Вагнера". А нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив до Пхеньяна - у Білому домі вважають, що таким чином він міг просити про підтримку у вигляді зброї.

За кілька днів з'явилася інформація про те, що РФ планує купити у КНДР партію снарядів, щоби застосовувати їх на війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН КНДР
NEWS
Контрнаступ ЗСУ. Досягнуто "тактично значущого" прогресу, - NYT
Контрнаступ ЗСУ. Досягнуто "тактично значущого" прогресу, - NYT
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"