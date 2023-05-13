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Рада Безпеки ООН обговорить гуманітарні наслідки вторгнення РФ в Україну

Фото: ООН обговорить гуманітарні наслідки війни в Україні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Рада Безпеки ООН у понеділок, 15 травня, обговорить гуманітарну ситуацію в Україні, яка склалася через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Гуманітарні питання розглядатимуться відповідно до пункту порядку денного засідань РБ на 2023 рік "Підтримання миру та безпеки України". Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Основним обов’язком Ради Безпеки ООН є підтримання міжнародного миру та безпеки. Вона розслідує суперечки або акти агресії, які загрожують міжнародній дружбі і які можуть спровокувати бойові дії, безпосередній інтерес Ради Безпеки полягає в розв’язанні конфліктів мирними засобами, шляхом переговорів та угод.

Раніше, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що мирні переговори України та Росії наразі не можливі.

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй назвали кількість загиблих мирних жителів в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

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