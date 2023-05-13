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Совет Безопасности ООН обсудит гуманитарные последствия вторжения РФ в Украину

Фото: ООН обсудит гуманитарные последствия войны в Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Совет Безопасности ООН в понедельник, 15 мая, обсудит гуманитарную ситуацию в Украине, сложившуюся из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Гуманитарные вопросы будут рассматриваться в соответствии с пунктом повестки дня заседаний РБ на 2023 год "Поддержание мира и безопасности Украины". Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Основной обязанностью Совета Безопасности ООН является поддержание международного мира и безопасности. Она расследует споры или акты агрессии, угрожающие международной дружбе и которые могут спровоцировать боевые действия, непосредственный интерес Совета Безопасности заключается в разрешении конфликтов мирными средствами путем переговоров и соглашений.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры Украины и России пока не возможны.

Напомним, в Организации Объединенных Наций было названо количество погибших мирных жителей в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

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