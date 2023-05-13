Рада Безпеки ООН обговорить гуманітарні наслідки вторгнення РФ в Україну

Рада Безпеки ООН у понеділок, 15 травня, обговорить гуманітарну ситуацію в Україні, яка склалася через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Гуманітарні питання розглядатимуться відповідно до пункту порядку денного засідань РБ на 2023 рік "Підтримання миру та безпеки України". Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Основним обов’язком Ради Безпеки ООН є підтримання міжнародного миру та безпеки. Вона розслідує суперечки або акти агресії, які загрожують міжнародній дружбі і які можуть спровокувати бойові дії, безпосередній інтерес Ради Безпеки полягає в розв’язанні конфліктів мирними засобами, шляхом переговорів та угод.