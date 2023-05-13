Совет Безопасности ООН обсудит гуманитарные последствия вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Гуманитарные вопросы будут рассматриваться в соответствии с пунктом повестки дня заседаний РБ на 2023 год "Поддержание мира и безопасности Украины". Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Основной обязанностью Совета Безопасности ООН является поддержание международного мира и безопасности. Она расследует споры или акты агрессии, угрожающие международной дружбе и которые могут спровоцировать боевые действия, непосредственный интерес Совета Безопасности заключается в разрешении конфликтов мирными средствами путем переговоров и соглашений.