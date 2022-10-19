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Рада безпеки ООН обговорить допомогу Ірану Росії під час закритого засідання, - CNN

Фото: Рада безпеки ООН обговорить допомогу Ірану Росії під час закритого засідання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати, Франція і Великобританія планують порушити питання допомоги Ірану Росії у війні проти України під час закритого засідання Ради Безпеки ООН.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Засідання відбудеться після низки ударів Росії іранськими безпілотниками по українських містах й інфраструктурі, внаслідок чого були загиблі серед цивільних.

Три країни заявили, що допомога Ірану Росії, є порушенням Резолюції Ради Безпеки ООН 2231, яка обмежує Тегеран в передачі або ж отриманні певних видів озброєння.

Наразі незрозуміло, чи порушать країни саме це конкретне питання, або ж перейдуть до посилення санкцій проти Ірану.

"Я думаю, ви, напевно, бачили як раніше сьогодні, наші французькі та британські союзники публічно висловили оцінку, що постачання Іраном цих БПЛА Росії є порушенням Резолюції Ради Безпеки ООН 2231, і це те, з чим ми згодні", - заявив у понеділок головний заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.

За словами Пателя, дальність польоту іранських безпілотників, яка перевищує 300 кілометрів, також є одним з порушень резолюції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські удари іранськими безпілотниками узгоджуються з ширшою схемою дій окупантів, які надають перевагу психологічному терору, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

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