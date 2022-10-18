Аналітики ISW назвали мету російських атак "Шахедами" по Україні

Атака Росії іранськими дронами на житлову інфраструктуру в Україні у понеділок узгоджується з ширшою схемою дій окупантів, які надають перевагу психологічному терору, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, корисне навантаження Shahed-136 складає 40 кілограмів вибухівки, тоді як типовий 155-мм артилерійський снаряд M795 несе вчетверо менше вибухівки.

П'ять дронів, які завдали ударів по Києву, мали ефект 15 артилерійських снарядів, випущених на дуже велику площу.

Такі удари можуть завдати великої шкоди громадянській інфраструктурі та вбити і поранити багатьох людей, не створюючи значних військових наслідків.

Цей аналіз показує, що російські сили продовжують використовувати безпілотники для створення психологічних ефектів, пов'язаних із націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися створювати асиметричні оперативні ефекти, завдаючи концентрованих ударів по законних військових та прифронтових цілях, зазначають аналітики.

Використання Росією іранських дронів показує той факт, що Росія майже вичерпала більшу частину свого внутрішнього запасу оперативно-тактичної зброї.

Інші ключові висновки аналітиків ISW

Євген Пригожин та пов'язані з ним Telegram-канали все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів, які можуть підривати Кремль.

Росія продовжує використовувати свої відносини з Іраном для постачання безпілотників та ракет, які компенсують виснажений ракетний арсенал.

Російський Су-34 зазнав аварії біля житлового будинку в Єйську Краснодарського краю.

Російські джерела продовжували обговорювати можливі контрнаступальні операції українських військ на північний захід від Сватового 16 та 17 жовтня.

Російські джерела продовжували стверджувати, що ЗСУ проводять контрнаступні операції у Херсонській області 16 та 17 жовтня.

Російські війська провели наземні штурми у Донецькій області.

Українські сили продовжували завдавати ударів по скупченню російської живої сили та техніки у Запорізькій області.

Російська влада продовжила заходи щодо встановлення повного контролю над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС).

Влада Москви оголосила про завершення часткової мобілізації в місті 17 жовтня, ймовірно, для того, щоб пом'якшити критику мешканців у зв'язку з повідомленнями про незаконну мобілізацію в місті.

Російські та окупаційні чиновники продовжують просувати програми "відпустки" для мешканців окупованих територій, що може бути приводом для депортації громадян України та переселення громадян РФ.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили дронами по Києву. Внаслідок атаки стався вибух у багатоповерхівці, відомо про чотирьох загиблих.

Загалом окупанти випустили по Україні 43 дрони-камікадзе. Обстріл також зафіксовано в Сумській та Дніпропетровській областях.

Вперше інформація про іранські дрони-камікадзе підтвердилася у вересні, коли Збройні сили збили такий дрон у районі Куп'янська Харківської області.

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