Совбез ООН обсудит помощь Ирану России во время закрытого заседания, - CNN

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания планируют поставить вопрос о помощи Ирана России в войне против Украины во время закрытого заседания Совета Безопасности ООН.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Заседание состоится после ряда ударов России иранскими беспилотниками по украинским городам и инфраструктуре, в результате чего были погибшие среди гражданских.
Три страны заявили, что помощь Ирана России является нарушением Резолюции Совета Безопасности ООН 2231, которая ограничивает Тегеран в передаче или получении определенных видов вооружения.
Сейчас непонятно, поднимут ли страны именно этот конкретный вопрос, или перейдут к ужесточению санкций против Ирана.
"Я думаю, вы наверняка видели как ранее сегодня, наши французские и британские союзники публично выразили оценку, что поставки Ираном этих БПЛА России являются нарушением Резолюции Совета Безопасности ООН 2231, и это то, с чем мы согласны", - заявил в понедельник главный заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель.
По словам Пателя, дальность полета иранских беспилотников, превышающая 300 километров, также является одним из нарушений резолюции.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские удары иранскими беспилотниками согласовываются с более широкой схемой действий оккупантов, предпочитающих психологический террор, а не достижение ощутимых эффектов на поле боя.
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