Совбез ООН обсудит помощь Ирану России во время закрытого заседания, - CNN

Заседание состоится после ряда ударов России иранскими беспилотниками по украинским городам и инфраструктуре, в результате чего были погибшие среди гражданских.

Три страны заявили, что помощь Ирана России является нарушением Резолюции Совета Безопасности ООН 2231, которая ограничивает Тегеран в передаче или получении определенных видов вооружения.

Сейчас непонятно, поднимут ли страны именно этот конкретный вопрос, или перейдут к ужесточению санкций против Ирана.

"Я думаю, вы наверняка видели как ранее сегодня, наши французские и британские союзники публично выразили оценку, что поставки Ираном этих БПЛА России являются нарушением Резолюции Совета Безопасности ООН 2231, и это то, с чем мы согласны", - заявил в понедельник главный заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель.

По словам Пателя, дальность полета иранских беспилотников, превышающая 300 километров, также является одним из нарушений резолюции.