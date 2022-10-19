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Совбез ООН обсудит помощь Ирану России во время закрытого заседания, - CNN

Фото: Совбез ООН обсудит помощь Ирану России во время закрытого заседания (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания планируют поставить вопрос о помощи Ирана России в войне против Украины во время закрытого заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Заседание состоится после ряда ударов России иранскими беспилотниками по украинским городам и инфраструктуре, в результате чего были погибшие среди гражданских.

Три страны заявили, что помощь Ирана России является нарушением Резолюции Совета Безопасности ООН 2231, которая ограничивает Тегеран в передаче или получении определенных видов вооружения.

Сейчас непонятно, поднимут ли страны именно этот конкретный вопрос, или перейдут к ужесточению санкций против Ирана.

"Я думаю, вы наверняка видели как ранее сегодня, наши французские и британские союзники публично выразили оценку, что поставки Ираном этих БПЛА России являются нарушением Резолюции Совета Безопасности ООН 2231, и это то, с чем мы согласны", - заявил в понедельник главный заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель.

По словам Пателя, дальность полета иранских беспилотников, превышающая 300 километров, также является одним из нарушений резолюции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские удары иранскими беспилотниками согласовываются с более широкой схемой действий оккупантов, предпочитающих психологический террор, а не достижение ощутимых эффектов на поле боя.

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