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Рада в апреле может рассмотреть законопроект о нацбезопасности, - Парубий

НовостиПолитика    23.03.2018 - 17:04
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

По словам Парубия, указанный законопроект направлен на реформу сектора безопасности

Верховная рада Украины в апреле может рассмотреть в первом чтении проект закона "О национальной безопасности и обороне". Об этом заявил глава ВРУ Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада", сообщает пресс-служба парламента.

Так, Парубий отметил, что надеется, что в апреле парламент сможет выйти на голосование в первом чтении законопроекта о нацбезопасности.

Кроме того, Парубий отметил, что без данного закона Украина "фактически останавливает свой путь в НАТО и не можем делать следующие шаги, поэтому крайне важно слышать мнения наших партнеров".

Так, в настоящее время представители ЕС и НАТО подали в парламентский комитет свои замечания и правки к законопроекту.

"Рабочая группа, которая создана в профильном Комитете, уже наработала ряд поправок, которые должны быть приняты в первом чтении, чтобы потом они были в "теле закона", - заявил он, выразив надежду, что обсуждения в комитете продлятся не долго.

По словам Парубия, указанный законопроект направлен на реформу сектора безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС и НАТО раскритиковали украинский закон о нацбезопасности.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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