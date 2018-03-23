Рада в апреле может рассмотреть законопроект о нацбезопасности, - Парубий

По словам Парубия, указанный законопроект направлен на реформу сектора безопасности

Верховная рада Украины в апреле может рассмотреть в первом чтении проект закона "О национальной безопасности и обороне". Об этом заявил глава ВРУ Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада", сообщает пресс-служба парламента.

Так, Парубий отметил, что надеется, что в апреле парламент сможет выйти на голосование в первом чтении законопроекта о нацбезопасности.

Кроме того, Парубий отметил, что без данного закона Украина "фактически останавливает свой путь в НАТО и не можем делать следующие шаги, поэтому крайне важно слышать мнения наших партнеров".

Так, в настоящее время представители ЕС и НАТО подали в парламентский комитет свои замечания и правки к законопроекту.

"Рабочая группа, которая создана в профильном Комитете, уже наработала ряд поправок, которые должны быть приняты в первом чтении, чтобы потом они были в "теле закона", - заявил он, выразив надежду, что обсуждения в комитете продлятся не долго.

По словам Парубия, указанный законопроект направлен на реформу сектора безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС и НАТО раскритиковали украинский закон о нацбезопасности.