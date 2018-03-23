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Рада у квітні може розглянути законопроект про нацбезпеку, - Парубій

НовиниПолітика    23.03.2018 - 17:04
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

За словами Парубія, вказаний законопроект спрямований на реформу сектору безпеки

Верховна рада України у квітні може розглянути у першому читанні проекту закону "Про національну безпеку і оборону". Про це заявив глава ВРУ Андрій Парубій в інтерв’ю телеканалу "Рада", повідомляє прес-служба парламенту.

Так, Парубій зазначив, що сподівається, що у квітні парламент зможе вийти на голосування у першому читанні законопроекту про нацбезпеку.

Крім того, Парубій зазначив, що без даного закону Україна "фактично зупиняє свій шлях до НАТО і не можемо робити наступні кроки, тому вкрай важливо чути думки наших партнерів".

Так, наразі представники ЄС і НАТО подали до парламентського комітету свої правки і зауваження до законопроекту.

"Робоча група, яка створена у профільному Комітеті, вже напрацювала ряд поправок, які мають бути прийняті в першому читанні, аби потім вони були в "тілі закону", - заявив він, висловивши сподівання, що обговорення в комітеті триватимуть не довго.

За словами Парубія, вказаний законопроект спрямований на реформу сектору безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС і НАТО розкритикували український закон про нацбезпеку.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Андрій Парубій, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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