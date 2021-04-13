Работы в аэропорту Днепра рискуют затянуться на более длительный срок, - эксперт

"О том, как продвигается любой проект, можно легко судить по динамике освоения выделенного бюджета. В системе ProZorro очень четко видна бюджетная роспись по строительству аэродрома в Днепре, достаточно изучить соответствующие приложения. Уже сегодня очевидно, что график строительство сорван, и темп выполнения работ настораживающе низкий. В 2021 году должны освоить 1,4 млрд грн. Вчера я прочел, что в марте освоили 5,8 млн грн вместо 8,5 млн грн запланированных. То есть, не уложили положенные 2950 куб.м и 64 погонных метра, не построили 1 очередь из 4 временных сооружений", - отметил эксперт.

В среднем в месяц на строительстве аэропорта в Днепре должны осваивать 155 млн грн, которые в разной пропорции распределены по месяцам.

"Если каждый мecяц отставание от графика будет 30%, как сейчас, то недоработка будет накладываться на недоработку. Это ж не простой и не линейный процесс. Проблемы будут накапливаться снежным комом, и в итоге Днепр получит аэропорт лет через 10. Или даже 20", - добавляет эксперт.

Он также добавил, что будущее нового аэропорта в Днепре под угрозой еще и из-за того, что результаты тендера на его строительство не прошли отраслевую экспертизу.

"Изначально сама по себе общая сумма, которую запросил подрядчик, вызывает большие сомнения. Она на 30 % ниже стартовой, что наводит на мысли о демпинге, который в итоге приводит к бесконтрольной выкачке государственных денег. Будут придумывать причины и доить бюджет или, что еще хуже, строить как попало. Можно ли создать современный безопасный аэродром за 3, 95 млрд грн вместо 5,69 млрд грн или нет? Площадка госзакупок ProZorrо с ее сугубо ценовыми критериями отбора или специалисты общего профиля Минэкономики и Минфина, по определению не могут в этом разобраться без экспертов в области аэропортостроения! Без специалистов, которые знают технологические нюансы и понимают ценовую конъюнктуру рынков ресурсов для строительства. А их не привлекли. И если государство и дальше будет идти вслепую, давать карт-бланш частнику, которого интересует только прибыль, это приведет к катастрофе, срыву строительства и обманутым ожиданиям", - резюмировал он.