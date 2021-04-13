Роботи в аеропорту Дніпра ризикують затягнутися на більш тривалий термін, - експерт

"Про те, як просувається будь-який проект, можна легко судити по динаміці освоєння виділеного бюджету. В системі ProZorro дуже чітко видно бюджетний розпис з будівництва аеродрому в Дніпрі, досить вивчити відповідні додатки. Вже сьогодні очевидно, що графік будівництво зірваний, і темп виконання робіт насторожливо низький. У 2021 році повинні освоїти 1,4 млрд грн. Вчора я прочитав, що в березні освоїли 5,8 млн грн замість 8,5 млн грн запланованих. Тобто, не уклали покладені 2950 куб. м і 64 погонних метрів, не побудували 1 чергу з 4 тимчасових споруд", - зазначив експерт.

В середньому в місяць на будівництві аеропорту в Дніпрі повинні освоювати 155 млн грн, які в різній пропорції розподілені по місяцях.

"Якщо кожен місяць відставання від графіка буде 30%, як зараз, то недоробка буде накладатися на недопрацювання. Це ж не простий і не лінійний процес. Проблеми будуть накопичуватися сніжним комом, і в підсумку Дніпро отримає аеропорт років через 10. Або навіть 20", - додає експерт.

Він також додав, що майбутнє нового аеропорту у Дніпрі під загрозою ще й через те, що результати тендеру на його будівництво не пройшли галузеву експертизу.

"Спочатку сама по собі загальна сума, яку запросив підрядник, викликає великі сумніви. Вона на 30 % нижче стартової, що наводить на думки про демпінг, який в підсумку призводить до безконтрольного викачування державних грошей. Будуть придумувати причини і доїти бюджет або, що ще гірше, будувати як попало. чи можна створити сучасний безпечний аеродром за 3,95 млрд грн замість 5,69 млрд грн чи ні? Майданчик держзакупівель ProZorrо з її суто ціновими критеріями відбору або фахівці загального профілю Мінекономіки і Мінфіну, за визначенням не можуть в цьому розібратися без експертів в області аеропортобудування! Без фахівців, які знають технологічні нюанси і розуміють цінову кон'юнктуру ринків ресурсів для будівництва. А їх не залучили. І якщо держава і далі буде йти наосліп, давати карт-бланш приватника, яких цікавить тільки прибуток, це призведе до катастрофи, зриву будівництва і обдуреним очікуванням", - резюмував він.