Падіння рейтингів влади підтвердило ще одне соцопитування

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Падіння рейтингів президента, парламенту і уряду прискорилося

В кінці червня 2020 року діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 36% українців, незадоволені - 52%. Не змогли відповісти 12% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, роботою голови Верховної ради Дмитра Разумкова задоволені 21%, незадоволені - 51%, важко оцінити його роботу 28%.

Роботою парламенту і уряду задоволені значно менше. Тільки 9% позитивно оцінили діяльність Верховної ради, 76% - негативно.

Крім того, 9% висловили задоволеність діяльністю голови уряду Дениса Шмигаля (56% - незадоволені, 36% - не змогли оцінити).

Тільки 8% задоволені роботою Кабміну, 71% - не задоволені, кожен п'ятий не відповів на це питання.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проведено 24-28 червня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці червня 2020 року рейтинг президента Володимира Зеленського впав до 35%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці червня 2020 року президенту Володимиру Зеленському не довіряло більше українців (50,9%), ніж довіряло (41%).

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Автор: Олександр Білоус